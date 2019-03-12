Мурманский автобус эвакуировали в Норвегии из-за собачих упряжек

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-12T15:43:36+03:00

Рейсовый Mersedes попал под раздачу в Киркенесе во время спортивного праздника

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Многие жители заполярной столицы любят погостить у скандинавских соседей и международные перевозки пользуются у нас популярностью. Особенно жители Мурманской области любят норвежский Киркинес. Северянам импонирует милый приграничный городок, вот только уж больно строгие здесь правила дорожного движения!

Например, сегодня приключился казус с рейсовым автобусом из Мурманска. Водитель привез пассажиров в Киркинес 12 марта, после чего припарковал автомобиль на узкой европейской улочке. И ушел. Дорожные службы объявились тут как тут. Машину на эвакуатор - только ее и видели... Как оказалось, микроавтобус убрали, чтобы не мешал проведению праздничных мероприятий.

- Из-за гонки на собачьих упряжках Finnmarkslopet был введен временный запрет на парковку в том месте. Водитель не заметил знак. Как и 20 других машин, - сообщила в соцсети очевидец происшествия Дарья Мартюк.

Не исключено, что российскому перевозчику придется заплатить штраф, вместе с другими незадачливыми автолюбителями.

ИСТОЧНИК KP.RU