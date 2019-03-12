2019-03-12T15:19:36+03:00
Происшествия

Установлена личность мужчины, выпавшего из окна дома на улице Шабалина в Мурманске

Для помощи медикам на место ЧП вызывали спасателей
Анна СТЕПАНОВА
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Парень выпал из окна 6 этажа. Фото: Северо-Западный РПСО (vk.com/szrpso).Парень выпал из окна 6 этажа. Фото: Северо-Западный РПСО (vk.com/szrpso).
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Меньше чем через сутки стали известны подробности вчерашнего происшествия в Мурманске, когда мужчина выпал из окна дома на улице Шабалина. В настоящий момент установлена его личность – молодой человек 1993 года рождения.

Более того, оказалось, что для оказания помощи медикам к дому № 59 выезжали спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра.

– Мужчина выпал из окна шестого этажа, упал на заснеженную крышу находящейся в том же доме библиотеки. Спасатели через окно квартиры на втором этаже эвакуировали пострадавшего в машину «Скорой медицинской помощи», – сообщают в официальной группе Северо-Западного РПСО.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что выпавший выжил и был госпитализирован в больницу. Сегодня, 12 марта, в социальной сети сообщили, что из окна дома на улице Профсоюзов выпала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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