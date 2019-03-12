2019-03-12T14:38:16+03:00
Происшествия

Жителю Североморска разбили лицо и вымогали деньги за танцы в баре

На 40-летнего мужчину «наехал» бывший уголовник
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области жителя Североморска избили после танца в ночном клубе. [снимок носит иллюстративный характер]В Мурманской области жителя Североморска избили после танца в ночном клубе. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Неприятный случай произошел в одном из увеселительных заведений Мурманской области. Как это часто бывает, порядком набравшиеся посетители устроили скандал. Дело дошло до правоохранительных органов.

На первый взгляд случившееся в Североморске кажется повседневной дракой в баре, если бы не одна интересная деталь. Поводом для скандала послужила такая, казалось бы, невинная вещь как танец. 40-летний житель Североморска сплясал на дискотеке, но его хореографический талант не оценили по достоинству.

- Потерпевший отдыхал в развлекательном учреждении на улице Инженерная. Один из посетителей неожиданно предъявил северянину претензии, обвинив его в некорректном поведении во время танца, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Скорее всего, 33-летнего мужчину случайно задели или толкнули во время танца, что и послужило поводом для негодования. Затаивший злобу посетитель подошел к танцору после завершения дискотеки и потребовал денег. Якобы, для возмещения морального ущерба. Когда танцор отказался, нервный посетитель разбил ему лицо.

Пострадавший североморец обратился в полицию. Его обидчику грозит до 7 лет колонии за вымогательство. Кстати, после того, как мужчину задержали, оказалось, что он и раньше распускал руки. За агрессивным посетителем бара тянулась целая «цепочка» судимостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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