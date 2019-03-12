Директоров трех мурманских школ наказали за замерзших учеников

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-12T13:15:23+03:00

В трех школах Мурманска ученикам впору было учиться в куртках - так холодно было в помещениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время февральских морозов температура в помещениях оказалась ниже норм СанПиН

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Сразу в нескольких общеобразовательных учреждениях Мурманска оказалось слишком холодно для занятий. Впервые за зиму уроки отменили 4 февраля, но только на один день, хотя некоторым школьникам пришлось посидеть дома подольше.

Сначала температура ниже норм СанПиН была установлена в школе №21. Затем Роспотребнадзор обратил внимание на жалобы родителей во "ВКонтакте", которые ругали другие учреждения.

По каждой жалобе провели проверку, в том числе замеры температуры произвели не только в классах, но и других помещениях от столовой до спортзала (а требования к ним разные). И оказалось, что родители ругались не зря.

- В отношении руководителей школ № 22, 33, 42 прокуратурой Первомайского округа возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.7 Кодекса России об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), - пояснили в прокуратуре Мурманской области.

Теперь директорам придется выплатить штраф (он составляет от 3 до 7 тысяч рублей), а также устранить нарушения. Как это сделали в школе № 21, где установили тепловые завесы.

ИСТОЧНИК KP.RU