Говори - покоряй интернет - экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона!

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-12T11:55:34+03:00

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МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам с 11 марта зарабатывать на платежах за мобильную связь. Мы включаем кэшбэк для абонентов новой линейки «Включайся!» при совершении самых обычных операций и возвращаем 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

С 11 марта 2019 года оператор цифровых возможностей МегаФон обновляет суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!» и запускает новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с традиционными услугами: пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видео сервисам, абоненты новых тарифных планов линейки «Включайся!» получают исключительные преимущества:

МегаФон первым на рынке вводит кешбэк 20% от суммы списанного ежемесячного платежа.

Уникальное преимущество новой тарифной линейки «Включайся!» - мы возвращаем 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге!

Удобный и прозрачный механизм начисления кэшбэка и его дальнейшего использования в личном кабинете и салонах связи МегаФон. Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона;

- По данным ВЦИОМ, кэшбэк - наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые на рынке представляет настоящий кэшбэк для всех - мы добавили услугу выгодного кэшбэка прямо в тариф абонента. Кэшбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы - это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь, - замечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. - Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных МегаФон предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» - настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 млн человек по всей стране».

Узнать больше о новой тарифной линейке «Включайся!» - вы можете на сайте компании МегаФон!

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ИСТОЧНИК KP.RU