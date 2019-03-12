2019-03-12T11:55:34+03:00
Общество

Говори - покоряй интернет - экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона!

МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь
Поделиться:
С 11 марта 2019 года оператор цифровых возможностей МегаФон обновляет суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!».С 11 марта 2019 года оператор цифровых возможностей МегаФон обновляет суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!».
Изменить размер текста:

МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам с 11 марта зарабатывать на платежах за мобильную связь. Мы включаем кэшбэк для абонентов новой линейки «Включайся!» при совершении самых обычных операций и возвращаем 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

С 11 марта 2019 года оператор цифровых возможностей МегаФон обновляет суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!» и запускает новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с традиционными услугами: пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видео сервисам, абоненты новых тарифных планов линейки «Включайся!» получают исключительные преимущества:

МегаФон первым на рынке вводит кешбэк 20% от суммы списанного ежемесячного платежа.

МегаФон первым на рынке вводит кешбэк 20% от суммы списанного ежемесячного платежа.

Уникальное преимущество новой тарифной линейки «Включайся!» - мы возвращаем 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге!

Удобный и прозрачный механизм начисления кэшбэка и его дальнейшего использования в личном кабинете и салонах связи МегаФон. Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона;

- По данным ВЦИОМ, кэшбэк - наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые на рынке представляет настоящий кэшбэк для всех - мы добавили услугу выгодного кэшбэка прямо в тариф абонента. Кэшбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы - это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь, - замечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. - Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных МегаФон предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» - настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 млн человек по всей стране».

Узнать больше о новой тарифной линейке «Включайся!» - вы можете на сайте компании МегаФон!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем «МегаФон» ввел кешбэк с услуг связи

РБК: «МегаФон» первым на рынке вводит кешбэк 20% от суммы списанного ежемесячного платежа (подробности).

*Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из дома напротив стадиона Профсоюзов в Мурманске упала женщина
Мурманский автобус эвакуировали в Норвегии из-за собачих упряжек
Установлена личность мужчины, выпавшего из окна дома на улице Шабалина в Мурманске
В Кировске родственники погибшей хозяйки хотели усыпить двух метисов овчарки
Жителю Североморска разбили лицо и вымогали деньги за танцы в баре
В Териберке снимут клип "Майями" и историю любви по переписке
Олениху с перебитой ногой с Рыбачьего доставили в Мурманск
Директоров трех мурманских школ наказали за замерзших учеников
Пропавшего в Мурманске 73-летнего дедушку нашли мертвым у Кольского залива
В Кировске будут следить за помойками с помощью новой системы видеонаблюдения
Алексей Веллер заинтересовался судьбой мурманских моряков, которых поймали с кокаином на борту «ESER»
В Мурманске таксист по утрам включает детские песни своим пассажирам
В Мончегорске в лесу у жилых домов собака выкопала мину
В Мурманске ищет дом собачка, чью хозяйку зарезал супруг
В Мурманский краеведческий музей из-за бюрократии не пустили многодетную семью
Тимофей Самохвалов стал лучшим в фотоконкурсе «Ползком к победе»
В Мурманске активиста "СтопХама" чуть не побил водитель
Погибший на стройплощадке «Новатэка» - работник подрядной организации
Елену Беркову внесли в список самых знаменитых людей Мурманской области наравне с Андреем Малаховым
Мурманчанка спела на сцене Кремля вместе с Алсу
В школе Ловозера нашли учителя, судимого за угрозу убийством
На Рыбачьем спасают олениху с перебитой ногой
Мужчина выпал из окна дома на улице Шабалина в Мурманске
Жительница Апатитов вынесла свой мусор к зданию администрации
Подросток из Мурманска заплатит 140 тысяч за лечение мужчины, которому выбил челюсть
В Хибинах в разгар горнолыжного сезона увеличилась степень лавинной опасности
Билеты на открытие Праздника Севера будут бесплатные и по 120 рублей
Пропавшую на прогулке в Мурманске таксу нашли под диваном