В Кировске будут следить за помойками с помощью новой системы видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-12T12:06:23+03:00

Изменить размер текста: A A

А помните, как в начале «нулевых» годов вспыхнула мода на реалити-шоу? Сейчас, в эпоху развития интернета, «Ютуба» и «Твитча», она развернулась с новой силой, ведь любой смартфон легко справляется с онлайн-трансляцией. Не говоря уже о том, что во многих городах электроника «присматривает» за криминальной обстановкой на улице и отслеживает нарушителей на дорогах. В Мурманской области, тем временем, вот-вот появится интересное новшество.

В Кировске планируется оборудовать новые камеры видеонаблюдения в непосредственной близости от городских помоек. Следить за обстановкой у контейнеров они будут в режиме «24/7». Вот только к шоу-бизнесу это уже не имеет никакого отношения - никто не собирается снимать реалити-шоу про жизнь городских бездомных или помойных птиц. Причина у такого новшества куда более практична...

- Недавно состоялась встреча с главой администрации Кировска. Была озвучена такая проблема, как частые возгорания в мусорных баках. Поскольку они незакрыты, находятся пироманы, которые кидают туда источник огня. Мы приняли решение, что будем увеличивать количество видеокамер и видеонаблюдения за этими объектами. Если одного публично поймать, другим будет уже неповадно, - сообщили в МЧС России по Мурманской области.

Напомним, начиная с этого года Заполярье обслуживает новый оператор по обращению с мусором и бытовыми отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU