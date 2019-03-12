Олениху с перебитой ногой с Рыбачьего доставили в Мурманск

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-12T13:36:19+03:00

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С заснеженного полуострова Рыбачий приходят новости о самке северного оленя, которую нашли туристы на снегу с перебитой ногой. Напомним, годовалую важенку приютили на базе местные гиды, накормив раненное животное ягелем, а потом бросили клич с просьбой о помощи в соцсетях.

- Вчера приехал хозяин оленя Леонид Мироненко - директор ООО «Север», которому принадлежит стадо оленей на полуострове Рыбачий. Важенку забрали и на снегоходе повезли в Мурманск, как сказали, к ветеринару, - рассказывает Артур Шинкарук.

Будут ли законные владельцы бороться за жизнь оленя, пока не известно. Если животное решено будет лечить, то затраты предстоят колоссальные. Пойдут ли на это оленеводы? Практика показывает, что раненных парнокопытных обычно отправляют под нож.

Кстати, по словам специалистов, если лоси в большинстве случаев погибают после такой серьезной травмы ноги, то олени их переносят достаточно легко - через какое-то время восстанавливаются и ведут обычный образ жизни, разве что несколько прихрамывая на зажившую ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU