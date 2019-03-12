2019-03-12T12:32:51+03:00
Происшествия

Пропавшего в Мурманске 73-летнего дедушку нашли мертвым у Кольского залива

Тело в заброшенном здании очистных сооружений обнаружили волонтеры
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело Михаила Нечаева нашли 11 марта. Фото: "МурманСпас"Тело Михаила Нечаева нашли 11 марта. Фото: "МурманСпас"
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73-летний Михаил Нечаев пропал 9 марта. Беды ничто не предвещало: в праздничный день дедушка просто вышел погулять днем. Но потом не вернулся домой.

На поиски мужчины вышли сразу, ведь его родные забили тревогу без промедления и обратились с заявлением в полицию. Помогать семье стали и волонтеры, которые прочесывали местность и 10, и 11 марта. В первую очередь изучали дворы вокруг улицы Достоевского, на которой гулял Михаил Александрович. Удалось даже получить снимок с камеры видеонаблюдения одного из магазинов поблизости.

Печальные новости пришли в понедельник.

- Волонтеры обнаружили тело Михаила Нечаева в заброшенном здании очистных сооружений, оно находится примерно в 400 метрах от Кольского залива. Мужчину опознал один из родственников. Видимых следов насильственной смерти нет. Назначена судмедэкспертиза, проводится доследственная проверка, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

"Комсомольская правда" - Мурманск" приносит соболезнование родственникам Михаила Александровича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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