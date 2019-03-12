В Мурманске таксист по утрам включает детские песни своим пассажирам

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-12T11:00:15+03:00

Несмотря на свои внушительные габариты, таксист очень чутко относится к своим маленьким пассажирам. Фото: Уютное Заполярье

Капризы маленьких клиентов заканчиваются, а взрослые выходят из его машины с улыбкой на лице

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Утро начинается не с кофе… У родителей маленьких северян оно начинается с бодрого заряда капризов не желающих просыпаться и куда-то торопиться детей. Как победить нескончаемый поток слез маленьких нехочух, знает … мурманский таксист.

- Ничего не предвещало начала такого замечательного дня. Сел в такси, еду на работу. В салоне играет музыка из фильма «Буратино». Одна, две, три, четыре песни. Потом начинают звучать саундтреки из «Бременских музыкантов». Никогда не думал, что в такси можно услышать что-то подобное, - делится впечатлениями от необычной поездки в соцсетях мурманчанин, пожелавший остаться анонимным.

Удивленный репертуаром пассажир поинтересовался у водителя, почему звучит такая оригинальная музыка, и получил настоящий лайфхак по усмирению маленьких капризуль.

- По словам таксиста, по утрам, когда родители с малышами едут в сады и поликлиники, он включает саундтреки из детских фильмов, и маленькие северяне сразу затихают, перестают плакать и, замерев, ловят каждое слово из песни. Папаши, потерявшие надежду угомонить свое чадо, с облегчением стирают пот со лба и докидывают водителю чаевых, от которых тот просто не может отказаться, - раскрывает подробности один из пассажиров участливого таксиста.

«Комсомолка» считает, что страна должна знать своих героев, тем более, с таким добрым сердцем, и просит связаться водителя такси с корреспондентами по телефону: 8-(8152)-45-12-07.

ИСТОЧНИК KP.RU