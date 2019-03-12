2019-03-12T11:34:49+03:00
Общество

Алексей Веллер заинтересовался судьбой мурманских моряков, которых поймали с кокаином на борту «ESER»

Депутат Госдумы вместе с начальником городской администрации планируют встречу с родственниками северян
Иван ПЕТРОВ
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Фото: duma.gov.ruФото: duma.gov.ru
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«Комментариев не даем, с прессой не общаемся». Примерно так реагируют близкие экипажа «ESER» на просьбы журналистов. Их нетрудно понять - уж очень опасной выглядит ситуация, в которой оказались их родственники в далекой Африке.

Мурманские моряки попали в тюрьму на территории государства Кабо-Верде по подозрению в перевозке гигантской партии кокаина. Экипаж и их родственники уверяют: северяне о грузе ничего не знали, их использовал «вслепую» судовладелец.

Наши земляки находятся под стражей уже почти полтора месяца, и перспективы у северян, кажется, не самые радужные - без поддержки не обойтись. К счастью, этой непростой ситуацией заинтересовался Алексей Веллер, депутат Госдумы и бывший мэр Мурманска.

- На прошлой неделе встречался с руководителями департамента МИД. Они в свою очередь дали информацию о том, что в настоящее время делает посольство, что сделано, в каком состоянии находятся моряки. В ближайший мой приезд в Мурманск я обязательно приглашу всех родственников на беседу, - сообщил Алексей Борисович компании ГТРК.

Предполагается, что в этой встрече поучаствует и глава мурманской администрации Андрей Сысоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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