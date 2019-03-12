2019-03-12T14:46:51+03:00
Дом. Семья

В Кировске родственники погибшей хозяйки хотели усыпить двух метисов овчарки

Их породистая мама уже готовится к переезду в Амурскую область
Елена МОЛОДЦОВА
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Собаки - прекрасные охранники! Осталось найти сироткам новых хоязев. Фото: vk.com/lavinainfoСобаки - прекрасные охранники! Осталось найти сироткам новых хоязев. Фото: vk.com/lavinainfo
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Еще одна собачья беда прямо сейчас происходит в городе у подножья Хибин. Напомним, в Мурманске зоозащитники ищут дом для маленькой собачки по кличке Псюшка, чью хозяйку год назад зарезал супруг. У двух метисов овчарки похожая ситуация с той лишь разницей, что в смерти их владелицы нет ничего криминального, а гибель теперь грозит им самим.

- 80-летняя хозяйка собак умерла, и они стали не нужны. Родственники их покойной владелицы живут в Амурской области, и забрать бедолаг к себе отказались. Их уже возили в ветеринарную клинику, чтобы усыпить, но у врачей не поднялась рука умертвить молодых и здоровых животных. От предложения сделать документы на собак, чтобы их можно было перевезти, те отказались из-за дорогостоящего перелета, - рассказывает добросердечная северянка Елена. - Их маму - чистокровную немецкую овчарку - сразу забрали в добрые руки.

В итоге собаки днями напролет бегают по участку одни, а кормить сироток ходит соседка. К слову, сестренки - это прекрасные охранники. И не всех такое усердие устраивает. Один из негативно настроенных соседей грозится просто пристрелить бедняг. К тому же, те то и дело норовят выбраться за пределы участка. Если вы готовы принять в судьбе хвостатых сироток, то звоните Елене 8-911-296-89-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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