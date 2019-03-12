2019-03-12T09:48:43+03:00
Дом. Семья

В Мурманске ищет дом собачка, чью хозяйку зарезал супруг

У Псюшки сложной характер, и ей никак не удается найти новых владельцев
Елена МОЛОДЦОВА
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Собачка мила, но со сложным характером. Фото: vk.com/murmanpriutСобачка мила, но со сложным характером. Фото: vk.com/murmanpriut
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Привычная и налаженная жизнь трехгодовалой маленькой собачки по кличке Псюшка рухнула в один миг: она осталась и без любящей хозяйки, и без теплого дома. Неизвестно, чем все закончилось, если бы не зоозащитники.

- В конце февраля прошлого года Псюшку выкинули в подъезд. Ее хозяин зарезал жену, квартиру опечатали, а собаку выставили на лестничную площадку. Два дня он лаяла, взывая о помощи, но не нашлось ни одного человека, способного приютить крошечное существо или хотя бы попытаться дать объявление о собачьей беде, - рассказывают историю в Приюте для бездомных животных в Мурманске.

Несмотря на всю ее милоту, у Псюшки как у всех маленьких собачек достаточно сложный характер. С собачкой уже трижды приходили знакомиться, но так и не решились ее забрать. Волонтеры ищут для нее любящую семью, но без маленьких детей и других животных. Желающих приютить малышку просят позвонить руководителю приюта Оксане Львовне Анчишкиной по телефону 8-921-271-93-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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