2019-03-12T09:12:24+03:00
Общество

В Мурманский краеведческий музей из-за бюрократии не пустили многодетную семью

Камнем преткновения для приобретения льготного билета стало удостоверение
Мария ПАШЕНКОВА
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Краеведческому музею предписали больше не допускать бюрократии при оформлении билетов. Фото: архив "КП"Краеведческому музею предписали больше не допускать бюрократии при оформлении билетов. Фото: архив "КП"
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Во многих культурных учреждениях действуют скидки на посещение для пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и многодетных семей. Мурманский краеведческий музей не исключение. Однако в нем произошла неприятная история.

19 февраля в музей пришел папа с двумя детьми. При себе у них было удостоверение многодетной семьи, вот только оно было оформлено на маму. Из-за этого кассир отказалась оформлять льготный билет.

Расстроенная таким отношением семья обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться, кто прав, кто виноват. И ведомство встало на сторону посетителей.

- Принимая во внимание предъявленный документ, являющийся в силу закона подтверждением статуса многодетной семьи, а также с учетом локальных актов учреждения культуры, регламентирующих порядок посещения музея, оснований для отказа в посещении семьей учреждения, не имелось, - пояснили в прокуратуре.

Поэтому музею предписали больше не нарушать закон и не допускать таких ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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