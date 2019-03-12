В Мурманский краеведческий музей из-за бюрократии не пустили многодетную семью
Во многих культурных учреждениях действуют скидки на посещение для пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и многодетных семей. Мурманский краеведческий музей не исключение. Однако в нем произошла неприятная история.
19 февраля в музей пришел папа с двумя детьми. При себе у них было удостоверение многодетной семьи, вот только оно было оформлено на маму. Из-за этого кассир отказалась оформлять льготный билет.
Расстроенная таким отношением семья обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться, кто прав, кто виноват. И ведомство встало на сторону посетителей.
- Принимая во внимание предъявленный документ, являющийся в силу закона подтверждением статуса многодетной семьи, а также с учетом локальных актов учреждения культуры, регламентирующих порядок посещения музея, оснований для отказа в посещении семьей учреждения, не имелось, - пояснили в прокуратуре.
Поэтому музею предписали больше не нарушать закон и не допускать таких ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU