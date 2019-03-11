Тимофей Самохвалов стал лучшим в фотоконкурсе «Ползком к победе»

СЕГОДНЯ 19:52 2019-03-11T19:52:47+03:00

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В этом конкурсе «КП» не так много заявившихся, и именно поэтому нам так дорог каждый лайк, отданный за них. Напомним, в начале февраля мы предложили участникам девятого чемпионата «Карапузы, на старт!», который состоялся 26 января в деловом центре «Арктика», включится в фотосоревнование.

На протяжении месяца за 9 маленьких спортсменов активно голосовали и отдали 1964 лайка. Больше всех, 675 сердечек, набрал 8-месячный Тимофей Самохвалов! Он опередил своего ближайшего преследователя Богдана Вашурина на 174 голоса.

Итоги конкурса.

Замыкает тройку лидеров с 203 лайками Даниэль Яшелбаев.

«Комсомолка» сердечно благодарит каждого из участников, и каждого из голосовавших. Редакция приглашает Тимофея вместе с семьей к нам за вкусными и полезными подарками.

Отметим, что в 2019 году уникальный чемпионат «Карапузы, на старт!» собрал вместе более 150 участников в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. И мы не собираемся на этом останавливаться, а продолжим дарить вам хорошее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU