2019-03-11T19:52:47+03:00
Фотоконкурсы

Тимофей Самохвалов стал лучшим в фотоконкурсе «Ползком к победе»

За 8-месячного спортсмена читатели «Комсомолки» отдали 675 голосов
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Тимофей Александрович на соревнованиях "Карапузы, на старт!" в деловом центре "Арктика".Тимофей Александрович на соревнованиях "Карапузы, на старт!" в деловом центре "Арктика".Фото: Олег ФИЛОНОК
Изменить размер текста:

В этом конкурсе «КП» не так много заявившихся, и именно поэтому нам так дорог каждый лайк, отданный за них. Напомним, в начале февраля мы предложили участникам девятого чемпионата «Карапузы, на старт!», который состоялся 26 января в деловом центре «Арктика», включится в фотосоревнование.

На протяжении месяца за 9 маленьких спортсменов активно голосовали и отдали 1964 лайка. Больше всех, 675 сердечек, набрал 8-месячный Тимофей Самохвалов! Он опередил своего ближайшего преследователя Богдана Вашурина на 174 голоса.

Итоги конкурса.

Итоги конкурса.

Замыкает тройку лидеров с 203 лайками Даниэль Яшелбаев.

«Комсомолка» сердечно благодарит каждого из участников, и каждого из голосовавших. Редакция приглашает Тимофея вместе с семьей к нам за вкусными и полезными подарками.

Отметим, что в 2019 году уникальный чемпионат «Карапузы, на старт!» собрал вместе более 150 участников в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. И мы не собираемся на этом останавливаться, а продолжим дарить вам хорошее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске активиста "СтопХама" чуть не побил водитель
Погибший на стройплощадке «Новатэка» - работник подрядной организации
Елену Беркову внесли в список самых знаменитых людей Мурманской области наравне с Андреем Малаховым
Мурманчанка спела на сцене Кремля вместе с Алсу
В школе Ловозера нашли учителя, судимого за угрозу убийством
На Рыбачьем спасают олениху с перебитой ногой
Мужчина выпал из окна дома на улице Шабалина в Мурманске
Жительница Апатитов вынесла свой мусор к зданию администрации
Подросток из Мурманска заплатит 140 тысяч за лечение мужчины, которому выбил челюсть
В Хибинах в разгар горнолыжного сезона увеличилась степень лавинной опасности
Билеты на открытие Праздника Севера будут бесплатные и по 120 рублей
Пропавшую на прогулке в Мурманске таксу нашли под диваном