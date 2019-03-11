Погибший на стройплощадке «Новатэка» - работник подрядной организации

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-11T18:02:47+03:00

"Кольская верфь" - одна из самых крупных строек в Мурманской области в наше время. Фото: Константин Летавин.

Мужчина скончался на месте, когда его задело ковшом экскаватора

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Масштабная стройка «Кольской верфи» продолжается. Напомним, в июне 2017 года компания «Новатэк» начала работы по созданию в Белокаменке «Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений» (ЦСКМС), который в дальнейшем построит плавучие заводы для производства сжиженного природного газа.

В марте 2018-го сообщалось, что на стройплощадке трудятся 5 подрядных организаций. Генеральный подрядчик ООО «НОВА» и субподрядчики ОАО «Дорстроймеханизация», а также «Балтийская строительная компания - Взрывпром» и ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» выполняют буровзрывные и земляные работы, а АО «Теплохиммонтаж» занимается строительством сухого дока.

Накануне здесь произошло ЧП - погиб мужчина. Оказалось, что он - работник подрядной организации АО «Дорстроймеханизация». Об этом сегодня сообщил «Интерфакс».

Ранее мы писали о процессуальной проверке следствия по факту гибели работника и начатом служебном расследовании.

По словам очевидцев, с которыми удалось связаться «КП», экскаватор стоял с выставленным ковшом, когда к нему подъехал сварщик на грузовике. Мужчина вышел из машины и встал спиной к ковшу. Этого то и не заметил другой работник, который сев в экскаватор задел рычаг.

– Человек получил тупую травму тела, когда его задел ковш экскаватора, в результате чего погиб на месте, – уточнили в следственном комитете региона.

ИСТОЧНИК KP.RU