Мужчина выпал из окна дома на улице Шабалина в Мурманске

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-11T15:30:52+03:00

В полиции сообщили, что он упал на козырек и был доставлен в больницу

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Из окна дома на улице Шабалина в Мурманске выпал мужчина. По информации очевидцев, несчастье произошло сегодня около полудня. К счастью, мужчине удалось выжить, упав на козырек подъезда.

В полиции «Комсомолке» подтвердили факт падения из окна.

– Действительно, мужчина упал на козырек, был госпитализирован. Остальные обстоятельства случившегося еще уточняются, – сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

По неподтвержденной информации местных СМИ, падение произошло с высоты 6 этажа.

Напомним, 8 марта под окнами многоэтажки в Новодевяткино нашли тело 29-летнего жителя Заполярного, который тоже выпал из окна 6 этажа. Из одежды на нем была толстовка с капюшоном, штаны и белые носки. Сейчас расследованием трагедии занимается следственный комитет Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU