Подросток из Мурманска заплатит 140 тысяч за лечение мужчины, которому выбил челюсть

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-11T14:28:44+03:00

Юный мурманчанин заплатит 140 тысяч рублей в качестве компенсации за лечение. В свое время подросток избил человека. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Дружеские посиделки за бутылкой в Заполярье часто заканчиваются бытовыми драками. Причем, срабатывает это правило не только для квартирного застолья, но и для отдыха в увеселительном заведении. Мурманский подросток устроил драку после бурной ночи в баре. В итоге 17-летний парень «заработал» серьезные проблемы с законом.

- У молодого человека возник конфликт с другим посетителем. Во время ссоры мурманчанин 2000-го года рождения нанес своему оппоненту 2 удара кулаком по голове и один удар - ногой. В результате потерпевший получил перелом нижней челюсти со смещением, - пояснила «КП» старший помощник прокурора Мурманска по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Случилось это в январе 2018 года. Избитый мужчина был вынужден обратиться за помощью к медикам. Чтобы вправить выбитую челюсть пришлось потратить немало времени и денег, не говоря уже про физическую боль.

Самое смешное, что сейчас мужчина уже помирился с виновником своих страданий. А поскольку буяну на тот момент еще даже не исполнилось 18-ти лет, то уголовного преследования он благополучно избежал - вышел сухим из воды.

Так или иначе, юному мурманчанину придется заплатить своеобразный штраф - 140 тысяч рублей. Речь идет о компенсации затрат на лечение пострадавшему. Соответствующий иск сотрудники контролирующих органов подали буквально на днях.

ИСТОЧНИК KP.RU