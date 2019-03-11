Жительница Апатитов вынесла свой мусор к зданию администрации

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-11T14:31:36+03:00

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С января этого года северяне стали платить за новую услугу - вывоз твердых коммунальных отходов. Первые квитанции пришли в феврале. И теперь это повод для сарказма и возмущения сотен людей. Мол, деньги (133,56 копеек с человека) платим, а чище не стало.

Многие северяне стали фотографировать бардак на помойках и делиться ими в социальных сетях. А жительница Апатитов Олеся Смирнова решила поступить иначе.

- Сегодня, обнаружив переполненные бачки, решила свой пакет мусора оставить у администрации Апатиты. А куда еще? Все встречные мусорки переполнены. И что я там вижу: я своим пакетиком ничего не испортила. Они даже за своей единственной урной не в состоянии уследить! Это фиаско! - написала апатитчанка в группе "Суровая реальность|Апатиты. Кировск. Мончегорск".

Впрочем, некоторые жители города не согласились с тем, что у мэрии грязно. И посчитали, что мусор скопился из-за долгих выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU