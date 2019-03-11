На Рыбачьем спасают олениху с перебитой ногой

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-11T15:57:17+03:00

Изменить размер текста: A A

И вновь добросердечные северяне борются за жизнь парнокопытного находящегося на грани гибели. Напомним, на прошлой неделе в Верхнетуломском местные жители отбили от стаи собак маленькую косулю. Увы, животное погибло спустя сутки от шока и кровопотери. Теперь же люди пытаются помочь самке оленя с перебитой ногой. На нее на полуострове Рыбачий наткнулась туристическая группа.

- Мы возвращались с туристами на снегоходах и увидели стадо оленей. Пугливые животные побежали, а важенка осталась лежать на снегу. Оказалось, что у нее сломана нога - конечность повреждена достаточно сильно и болтается на одних мышцах. На вид животному не больше года, и просто забить ее жалко, - рассказывает мурманчанин Артур Шинкарук.

В беде олениху не бросили: с Титовки ей привезли ягель, а в соцсетях бросили клич с просьбой о помощи и получили массу отзывов.

- С нами связались и ветеринары, и оленеводы. Увы, все они дают нашей важенке мало шансов на выживание. А вот конкретных советов, как ей помочь, никто дать не может - перебитую ногу надо сначала осмотреть. Но отвезти олениху на континент мы не можем - путешествие на снегоходе она может не перенести, а внедорожник не проедет на полуостров по глубокому снегу, - объясняет собеседник «КП».

Сама олениха сдаваться не собирается - она поднимается на три здоровых ноги. Артур и его товарищи надеются, что если сломанную конечность не удастся сохранить, то животное хотя бы будет жить. Они готовы ее забрать к себе под опеку на туристичекую базу на Рыбачьем.

ИСТОЧНИК KP.RU