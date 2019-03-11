2019-03-11T13:20:57+03:00
Спорт

Билеты на открытие Праздника Севера будут бесплатные и по 120 рублей

Впервые церемония старта Полярной Олимпиады в Мурманске пройдет не на свежем воздухе
Ника СВЕТЛОВА
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В 2018 году церемония открытия Праздника Севера проходила на Пяти Углах. Фото: правительство Мурманской областиВ 2018 году церемония открытия Праздника Севера проходила на Пяти Углах. Фото: правительство Мурманской области
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Жители Мурманской области привыкли, что за Праздником Севера - одно из главных спортивных и культурных событий в регионе - можно следить бесплатно. Открытие обычно проходит на Пяти Углах, а многие соревнования - в Долине Уюта или на площадках в других городах (те же состязания оленеводов - в Ловозере).

Но в 2019 году северян ждет новшество. Впервые в истории праздника открытие состоится в Ледовом дворце спорта и за него надо будет заплатить. Почему так? Мы спросили в областном спорткомитете.

- Расходы на церемонию открытия и закрытия Праздника Севера идут из внебюджетных средств - за счет спонсоров. Одна из причин, почему сделали платный вход, это возмещение части затрат на проведение мероприятия. Вторая причина - ранее праздник проходил на свежем воздухе, на Пяти Углах. И зрителей было не очень много. А праздник в помещении может собрать больше гостей, - рассказала "КП" председатель областного спорткомитета Светлана Наумова.

Всего посадочный мест будет 1750. При этом половину билетов раздадут бесплатно. Например, воспитанникам спортшкол, ветеранам спорта...

А еще 50% билетов поступят в продажу примерно после 20 марта. Стоить они будут по 120 рублей.

- В стоимость будет входить инвентарь болельщика, бесплатное пользование фотозонами и интерактивными площадками, посещение музея спорта. Также после торжественной части состоится хоккейный матч, - продолжает Светлана Ивановна.

Закрытие Праздника Севера запланирована в Долине Уюта. И пока о платном входе речь не идет. Впрочем, платная церемония открытия в Ледовом дворце спорта - своего рода эксперимент. Если северяне не очень захотят платить за праздник, то его могут вернуть в привычный формат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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