2019-03-11T12:16:59+03:00
Происшествия

Под Лопарской на трассе "Кола" столкнулись BMW и Infiniti: пострадали 6 человек

Сейчас идет проверка, которая установит, стала ли причиной аварии не расчищенная дорога
Мария ПАШЕНКОВА
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В аварии под Лопарской пострадали шесть человек. Фото: Илья ЦыбульскийВ аварии под Лопарской пострадали шесть человек. Фото: Илья Цыбульский
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Вчера,10 марта, Мурманскую область основательно засыпало снегом. Из-за непогоды несколько часов аэропорт "Мурманск" был закрыт. Водителей в таких условиях просили лишний раз не выезжать на трассы, ведь в условиях плохой видимости легко попасть в аварию. Так, серьезное ДТП произошло в 20.40 воскресенья под Лопарской.

- На 1354 километре "Колы" водитель автомобиля BMW, двигаясь в сторону Мурманска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Infiniti, который шел во встречном направлении, - сообщает УГИБДД по Мурманской области.

Травмы получили оба водителя, три пассажира Infiniti и еще один пассажир второй иномарки. Сейчас идет проверка, которая установит, стала ли причиной аварии не расчищенная дорога или сыграл человеческий фактор. Со слов очевидцев, BMW совершала двойной обгон.

- Мы ехали в попутном BMW направлении, он нас обгонял и пытался обогнать машину впереди нас. Пассажир BMW под наши колеса почти летел, - рассказала в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Марина Кислякова.

В ноябре прошлого года тоже под Лопарской, но на 1351 километре "Колы", столкнулись Geely и Volvo. Тогда пострадали 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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