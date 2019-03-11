2019-03-11T16:37:51+03:00
Происшествия

В школе Ловозера нашли учителя, судимого за угрозу убийством

Мужчина может работать с детьми, если ему разрешит специальная комиссия
Мария ПАШЕНКОВА
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В школе Ловозера работает учителем мужчина с уголовным прошлым.В школе Ловозера работает учителем мужчина с уголовным прошлым.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С врачами и учителями в Мурманской области дефицит, особенно в небольших населенных пунктах. Может, поэтому так держатся за специалистов, которые приходят устраиваться на работу. Даже если у тех есть препятствие для такой карьеры.

Так, в школе Ловозера работает учителем мужчина с уголовным прошлым. В 2013 году он попал под статью "Угроза убийством". В прокуратуре Мурманской области пояснили, он мог бы остаться на педагогическом поприще. Но для этого ему нужно было получить специальное разрешение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Однако такого согласия не было, а в школу его взяли с 1 сентября 2018 года. Как стало известно "КП", учителем технологии.

- Директору школы внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района, - рассказала старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Такое положение дел не означает, что мужчине закрыт вход в школу. Он все еще может получить допуск от комиссии и на данный момент до устранения нарушений продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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