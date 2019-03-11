2019-03-11T11:46:39+03:00
Происшествия

Учителя ОБЖ, напавшего на зама главы администрации Апатитов, будут судить за мелкое хулиганство

Мужчине грозит до 15 суток административного ареста
Мария ПАШЕНКОВА
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Даже наручники не успокоили мужчину, и он стал наезжать на сотрудников полиции.Даже наручники не успокоили мужчину, и он стал наезжать на сотрудников полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Праздничный корпоратив в администрации Апатитов, посвященный Международному женскому дню, закончился не очень радостно - вызовом полиции.

Напомним, Иван Митрофанов, который работает преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности при службе гражданской защиты администрации города, вдруг стал вести себя агрессивно. Больше всего досталось заместителю главы Апатитов Павлу Чуфыреву, на которого оказался направлен весь гнев.

На место прибыли полицейские, которые пытались утихомирить учителя ОБЖ, но он стал наезжать и на них. Не успокоили его даже наручники.

- В отношении мужчины был составлен протокол по части 2 статьи статьи "Мелкое хулиганство": - действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - рассказала "КП" заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Дело рассмотрит мировой суд. Теперь Ивану Митрофанову грозит штраф до 2,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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