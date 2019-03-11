В этом году открытие праздника севера в Мурманске будет платным
Готовим золото! Но не для награды чемпионов, а... для допуска на сами соревнования. Звучит нелепо, но что поделаешь? Произошла перемена в церемонии открытия главного спортивного мероприятия Заполярья. В Мурманске допуск на открытие Праздника Севера сделали платным.
- Продажа билетов будет организована онлайн и в кассах Ледового дворца до 20 марта текущего года. Ждем всех на открытии самого главного и самого яркого спортивного события региона, - сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре Мурманской области.
Почему праздник решили перевести на платные рельсы - пока неясно. «КП» ожидает комментария от спорткомитета на этот счет. Не исключено, что таким образом организаторы решили повысить уровень и престиж мероприятия. Все-таки, отмечать его будут в юбилейный, 85-й раз.
Нам обещают прямо-таки захватывающую программу. Фотосессии, раздачи сувениров, хоккейные матчи, выступления циркачей и многое другое. Церемония открытия состоится 23 марта в 5 часов вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU