В этом году открытие праздника севера в Мурманске будет платным

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-11T11:07:17+03:00

Открытие Праздника Севера в 2019 году состоится не на открытом воздухе и будет платным. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Готовим золото! Но не для награды чемпионов, а... для допуска на сами соревнования. Звучит нелепо, но что поделаешь? Произошла перемена в церемонии открытия главного спортивного мероприятия Заполярья. В Мурманске допуск на открытие Праздника Севера сделали платным.

- Продажа билетов будет организована онлайн и в кассах Ледового дворца до 20 марта текущего года. Ждем всех на открытии самого главного и самого яркого спортивного события региона, - сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре Мурманской области.

Почему праздник решили перевести на платные рельсы - пока неясно. «КП» ожидает комментария от спорткомитета на этот счет. Не исключено, что таким образом организаторы решили повысить уровень и престиж мероприятия. Все-таки, отмечать его будут в юбилейный, 85-й раз.

Нам обещают прямо-таки захватывающую программу. Фотосессии, раздачи сувениров, хоккейные матчи, выступления циркачей и многое другое. Церемония открытия состоится 23 марта в 5 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU