Пропавшую на прогулке в Мурманске таксу нашли под диваном

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-11T12:44:49+03:00

Рыжая такса Яна спряталась под диваном, пока ее искали на улице. Фото: vk.com/murmanpriut

Рыжая Яна стерегла в укромном уголке свою косточку, пока ее искали

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"Пропала собака, живущая в нашем дворе...". Точнее, в доме. В Мурманске произошел курьезный случай с таксой, который, к счастью, хорошо закончился.

Рыжая Яна пропала в Международный женский день, заставив хозяев понервничать.

- Потерялась около 11 утра в районе улицы Чумбарова-Лучинского, у магазина. На ней имеется желтый ошейник с подсветкой, брелок в виде сердечка с контактным номером, - сразу же обратились хозяева за помощью в группе "Приют для бездомных животных Мурманск".

Яну искали на улице, а потом нашли... дома под диваном!

- Я ушла на работу, а муж гулял с Яной, - рассказала, как же вышла такая путаница, хозяйка таксы Елена. - После позвонил - нет дома собаки, пошел искать, не нашел. Оказалось, она стерегла свою косточку под диваном.

Мурманчане порадовались, что собака так быстро нашлась. А владельцы такс подтвердили - такие выходки у представителей породы в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU