2019-03-11T13:46:06+03:00
Общество

В Хибинах в разгар горнолыжного сезона увеличилась степень лавинной опасности

Сейчас она составляет 4 балла из 5 возможных
Ника СВЕТЛОВА
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Лавина в Хибинах может сойти в любой момент.Лавина в Хибинах может сойти в любой момент.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Март считается золотым месяцем для катания на лыжах и сноуборде в Хибинах. По ночам все также на небе гуляет северное сияние, а вот днем светит солнце. Красота!

Но весна - это время, когда спортсменам и туристам надо быть особенно осторожными. Особенно в марте 2019-го, когда синоптики обещают частые снегопады и теплую погоду.

Северяне знают, что такое сочетание часто приводит к сходу снега.

- В Хибинском горном массиве прогнозируется высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности). Снежный покров слабо закреплен на большинстве склонов. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Обезопасить себя не так уж сложно. Надо всего лишь не уходить на дикие склоны, а кататься только на оборудованных трассах. Следить за прогнозом погоды и данным от спасателей. Если они говорят, что ожидается ухудшение погодных условий и в горы лучше не ходить, послушайте их! Иначе может случиться беда. Как, например, 2 января, когда под лавиной задохнулась красавица-спортсменка из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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