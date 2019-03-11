Автобус с ехавшими на работу в Мурманскую область мужчинами попал в аварию в Карелии

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-11T09:26:00+03:00

Volvo с прицепом перегородил дорогу, и в него врезался служебный автобус. Фото: gubdaily.ru

Дорогу не поделили служебный КАВЗ и два тягача

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Серьезная авария произошла около 19.20 9 марта на 1007 километре трассы "Кола", всего в километре перед поворотом на Лоухи. Здесь дорогу не поделили служебный автобус КАВЗ и два тягача.

По предварительным данным, грузовой Volvo с прицепом Schmitz в темноте и во время снегопада не справился с управлением, его занесло на дороге и тягач въехал в ограждение. А затем собрал другие машины, т.к. перегородил собой дорогу.

- Ехавший по встречке грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и автобус "КАВЗ" столкнулись с Volvo. 55-летний водитель Volvo получил травмы, двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь. Автобус перевозил 27 рабочих из Петрозаводска к месту работы в Мурманскую область, - уточнили в ГИБДД Республики Карелия.

Отмечается, что все требования к перевозке пассажиров в автобусе были соблюдены.

ИСТОЧНИК KP.RU