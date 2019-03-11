2019-03-11T09:26:00+03:00
Происшествия

Автобус с ехавшими на работу в Мурманскую область мужчинами попал в аварию в Карелии

Дорогу не поделили служебный КАВЗ и два тягача
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Volvo с прицепом перегородил дорогу, и в него врезался служебный автобус. Фото: gubdaily.ruVolvo с прицепом перегородил дорогу, и в него врезался служебный автобус. Фото: gubdaily.ru
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла около 19.20 9 марта на 1007 километре трассы "Кола", всего в километре перед поворотом на Лоухи. Здесь дорогу не поделили служебный автобус КАВЗ и два тягача.

По предварительным данным, грузовой Volvo с прицепом Schmitz в темноте и во время снегопада не справился с управлением, его занесло на дороге и тягач въехал в ограждение. А затем собрал другие машины, т.к. перегородил собой дорогу.

- Ехавший по встречке грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и автобус "КАВЗ" столкнулись с Volvo. 55-летний водитель Volvo получил травмы, двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь. Автобус перевозил 27 рабочих из Петрозаводска к месту работы в Мурманскую область, - уточнили в ГИБДД Республики Карелия.

Отмечается, что все требования к перевозке пассажиров в автобусе были соблюдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Учителя ОБЖ, напавшего на зама главы администрации Апатитов, будут судить за мелкое хулиганство
В этом году открытие праздника севера в Мурманске будет платным
В Североморске и Полярных Зорях пройдут квесты со светодымовыми эффектами
В Мурманске ищут пропавшего 73-летнего дедушку
Снятый в Мурманской области сериал "Мертвое озеро" покажут на закрытой платформе
В Мурманской области байкеры будут искать потерявшихся северян
Масленицу в Мурманске отметили кулачными боями и концертом
В Мурманске из сугроба откопали полуживого щенка
Аэропорт «Мурманск» закрыт из-за метели
Кандалакшанин ударил ножом собутыльника, вынес его на улицу и оставил лежать у подъезда
Мурманский конькобежец Павел Кулижников побил мировой рекорд в Солт-Лейк-Сити
Метель не дала приземлиться в Мурманске уже двум самолетам
Марина Ковтун показала свой улов на 8 Марта
В Апатитах завелся живодер, который до смерти изранил здорового кобеля заточенной арматурой
В Мурманской области проведут чемпионат по ледолазанию
На стройке «Новатэка» в Белокаменке погиб человек
Стала известна самая частая причина пожаров в Мурманской области в 2018 году
В Мурманске собака провалилась в полузатопленный пантон