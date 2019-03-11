2019-03-11T10:30:12+03:00
Общество

В Североморске и Полярных Зорях пройдут квесты со светодымовыми эффектами

Северяне получат шанс проверить свою стрессоустойчивость и находчивость в связи с юбилеем пожарной охраны
Иван ПЕТРОВ
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Северянам предлагается испробовать на себе теплодымокамеру, которая используется на тренировках спецслужб. [снимок носит иллюстративный характер]Северянам предлагается испробовать на себе теплодымокамеру, которая используется на тренировках спецслужб. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Наверное, все знают «Форт Боярд». И помнят, как участники телешоу попадали в закрытую комнату, где надо быстро найти спрятанный ключ. Так вот, известная передача 1990-х предвосхитила сегодняшнюю моду на квесты.

Сейчас популярный тренд проник практически во все сферы нашей жизни. Мурманская область, понятное дело, не осталась в стороне. В апреле 2019 году планируется провести особые квесты в честь 370-летия пожарной охраны. Их организуют сразу в 2-х городах региона: Североморске и Полярных Зорях.

В распоряжении МЧС имеется специальный резервуар. Внутри лежат различные барьеры, а также пахнет гарью, мерцает свет и струится дым. Словом, все как при реальном возгорании, но только безопасно. Жутковатая обстановка сразу сбивает с толку. Разобраться что к чему сложно: человек теряется и впадает в панику.

Называется такой резервуар «теплодымокамера», а используются для обучения специалистов. После пары-тройки таких сеансов человек успешно подавляет панику и находит источник возгорания.

Именно такую камеру предполагается использовать для молодежного квеста. Состоится он в конце апреля 2019 года и будет приурочен к 370-летию пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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