В Североморске и Полярных Зорях пройдут квесты со светодымовыми эффектами
Наверное, все знают «Форт Боярд». И помнят, как участники телешоу попадали в закрытую комнату, где надо быстро найти спрятанный ключ. Так вот, известная передача 1990-х предвосхитила сегодняшнюю моду на квесты.
Сейчас популярный тренд проник практически во все сферы нашей жизни. Мурманская область, понятное дело, не осталась в стороне. В апреле 2019 году планируется провести особые квесты в честь 370-летия пожарной охраны. Их организуют сразу в 2-х городах региона: Североморске и Полярных Зорях.
В распоряжении МЧС имеется специальный резервуар. Внутри лежат различные барьеры, а также пахнет гарью, мерцает свет и струится дым. Словом, все как при реальном возгорании, но только безопасно. Жутковатая обстановка сразу сбивает с толку. Разобраться что к чему сложно: человек теряется и впадает в панику.
Называется такой резервуар «теплодымокамера», а используются для обучения специалистов. После пары-тройки таких сеансов человек успешно подавляет панику и находит источник возгорания.
Именно такую камеру предполагается использовать для молодежного квеста. Состоится он в конце апреля 2019 года и будет приурочен к 370-летию пожарной охраны.
ИСТОЧНИК KP.RU