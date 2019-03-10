Аэропорт «Мурманск» закрыт из-за метели

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-10T15:19:10+03:00

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Почти 10 рейсов разных авиакомпаний сегодня задерживаются или отменены в Мурманске. Из-за метели самолеты разворачиваются в воздухе, улетают в другие города или не отправляются в Заполярье в принципе. В итоге было принято решение о закрытии аэропорта до 15.00, но позже время продлили.

- Уважаемые пассажиры! В связи с метеоусловиями аэропорт Мурманск закрыт предварительно до 19 часов (Мск) на прием/выпуск воздушных судов в связи с подготовкой аэродрома. Следующее обновление информации в 17 часов. Администрация аэропорта «Мурманск» приносит свои извинения в связи со сложившейся ситуацией! – гласит объявление на сайте воздушной гавани.

Более подробную информацию о прилете и вылете задержанных рейсов северяне могут узнать в представительствах авиакомпаний или в справочной аэропорта «Мурманск» по телефону: (8152) 638-015.

ИСТОЧНИК KP.RU