Масленциу в Мурманске отметили кулачными боями и концертом

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-10T17:10:38+03:00

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Каждый день Масленичной недели - особенный и богат на традиции. Суббота - это золовкины посиделки, когда чествовали родню мужа. Но в Мурманске именно на шестой день прошел большой праздник для северян.

Для детей были придуманы интересные аттракционы.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Местом его проведения стал детский городок "Сказка", где весело было всем. Дети развлекались в игровых зонах и на площадках, которые создали участники праздника. А взрослые наслаждались концертом, который создал Дом культуры Ленинского округа Мурманска. Его изюминкой стали конкурсы для зрителей. Ведь погода хоть и была солнечной, а скромные -5 градусов мороза только разрумянили щеки, все же хотелось не просто стоять, а еще и танцевать и соревноваться.

Одной из забав стало перетягивание каната.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Широкая Масленица гуляла в Мурманске в эту субботу.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Малышей катали на ледянках, и дети, и взрослые водили хороводы. А выступление силачей с авианосца "Адмирал Кузнецов" вызвало настоящий восторг: богатыри показали кулачные бои, борьбу на поясах, прокатили девушек на карусели из рук и покачали детвору.

Силачи с крейсера "Адмирал Кузнецов" катали девушек на карусели из рук.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Также на празднике особенно часто звучали колокола - сначала их голоса оживили звонари Паломнического центра «Под сенью Трифона» и Храма Святого князя Владимира, а потом под их руководством позвонить могли все желающие.

В стороне от праздника не осталась и "Комсомольская правда"-Мурманск. Наша газета включила маленькие солнышки - яркие оранжевые шарики, которые разлетелись среди детворы как горячие пирожки. А еще наши сладкие подарки - вкусные джемы от "Махеев" - вручали самым активным участникам конкурсов. Прекрасное дополнение к блинам, которые, к слову, на празднике вручали бесплатно.

Самые активные участники конкурсов получили призы от "Комсомольской правды"-Мурманск - джемы "Махеев".Фото: Мария ПАШЕНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU