Кандалакшанин ударил ножом собутыльника, вынес его на улицу и оставил лежать у подъезда

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-10T14:58:34+03:00

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Длинные выходные всегда сопряжены с повышенной аварийностью. Особенно на фоне употребления спиртного. Еще одной жертвой «зеленого змия» стал житель Кандалакши, которого на улице обнаружили прохожие, когда тот истекал кровью. Тяжелые ранения ему нанес собутыльник.

- В отдел полиции поступило сообщение о том, что от подъезда дома по улице Пронина в реанимацию госпитализирован мужчина с проникающим ножевым ранением. Опросить потерпевшего стражам порядка не удалось, но опросив возможных очевидцев, они выяснили, что в этот день потерпевший находился в гостях у знакомого. 41-летний местный житель рассказал полицейским, что во время распития между ними знакомым возник конфликт. Подозреваемый схватил кухонный нож и несколько раз ударил гостя, - рассказали сценарий классической «бытовухи» в УМВД по Мурманской области.

Но дальше события развивались не так, как обычно. Испугавшись, мужчина решил скрыть следы преступления и… вынес истекающего кровью знакомого из квартиры на улицу. К счастью, скорую вызвали неравнодушные горожане. А вот боязливому дебоширу теперь грозит очередной срок – до 10 лет колонии по статье 111 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU