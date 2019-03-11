2019-03-11T08:24:40+03:00
Общество

В Мурманской области байкеры будут искать потерявшихся северян

Помощь мотоциклистов пригодится, в первую очередь, заблудившимся в лесу
Иван ПЕТРОВ
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МЧС Мурманской области заключило соглашение с мотоциклистами. Не исключено, что байкеры окажут неоценимую помощь при поисках людей.МЧС Мурманской области заключило соглашение с мотоциклистами. Не исключено, что байкеры окажут неоценимую помощь при поисках людей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Каждый год в Заполярье пропадает немалое количество людей. Большинство из них благополучно возвращаются домой живыми и здоровыми, «погуляв» денек-другой или неделю. Но, к сожалению, бывают и обратные примеры: суициды, убийства, внезапные приступы, несчастные случаи на дикой природе и другие трагические форсмажоры.

Так или иначе, всегда работает правило «чем быстрее человека нашли, тем больше шансов на спасение». В Мурманской области планируется ускорить поиск потерявшихся людей. Как именно, спросите Вы? Благодаря привлечению дополнительных ресурсов. А именно, «железных коней».

- В этом году мы заключили соглашение с мотобайкерами. Мы приехали к ним и спросили: «Как мы можем посотрудничать? Например, попросить Вас съездить туда-то и найти того-то». Их ответ нас просто поразил: «Какая разница, где нам кататься? С заданием будет ещё веселее!», - пояснил руководитель ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Речь идет в первую очередь о тех мотоциклистах, которые предпочитают гонки по сложной, заросшей лесом местности. Именно у них больше шансов обнаружить заблудившегося человека. В целом же, спасатели отмечают решающую роль волонтеров в процессе поисков.

- Добровольцы это неоценимая помощь. Мы в долгу перед ними. Они мотивированы прежде всего. Молодые студенты; ребята, у которых горят глаза... Большинство найденных людей - это работа добровольцев, - признал Руслан Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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