В Мурманске из сугроба откопали полуживого щенка

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-10T16:19:29+03:00

Малыш побывал в домашнем тепле, а затем снова оказался на улице. Фото: vk.com/shans_podari

Ранее этого же малыша спасли, а потом выкинули на улицу

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Про погоду, какая сейчас стоит в регионе, говорят, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но в Мурманске произошла история, в которое соединились жестокость и добросердечие.

Утром 10 марта на улице Беринга из сугроба откопали полуживого щенка. Малыш был сильно застужен и даже отказался от еды.

- Фото сделать не успела, пока ходили за едой, он спрятался под магазин. Размером крупный, но по возрасту еще кроха! Раньше его не видела в этом районе. Все проходят мимо. Спасибо молодому человеку, который помог! Щенок срочно нуждается в помощи! - написала в группе ""Подари шанс" - Помощь бездомным животным" Евгения Гневашева.

Зооволонтеры предполагают, что этого же щенка примерно 6 месяцев от роду ранее уже спасали с улицы Шабалина. В семье малыша отмыли, обогрели, но держать не смогли: маленькая собачка хозяев боялась гостя, а хозяева часто ездят по командировкам. Поэтому...

- Сегодняшнюю ночь с 9 на 10 марта щенок проводит на улице, его найти не удалось, - рассказали в "Подари шанс". - Зато у ворот приюта стоит коробка. Это при том, что сами нашедшие утверждают об отдаче щенка именно в цвсж, да еще и за деньги. Сотрудник центра не принимал щенка, в вольерах малыша нет.

Сейчас малышу снова нужна хотя бы временная передержка.

ИСТОЧНИК KP.RU