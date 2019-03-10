Мурманский конькобежец Павел Кулижников побил мировой рекорд в Солт-Лейк-Сити

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-10T13:29:38+03:00

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Кубок мира по конькобежному спорту сезона 2018-2019 длится уже 4 месяца. Соревнование проходит в этот раз в 6 этапов с 16 ноября по 10 марта. На первых пяти этапах Кубок принимала Япония (дважды), Польша, Нидерланды и Норвегия. Заключительный этап прошел в американском Солт-Лейк-Сити. Выступление именно в этом городе стало триумфальным для российского конькобежца Павла Кулижникова.

Спортсмен, который официально считается студентом Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, показал отличный результат на этом Кубке уже во второй раз. В ноябре он установил мировой рекорд в Голландии на дистанции 1000 метров, который в последующем не засчитали, а в этот раз – на 500 метров (будем надеяться уже навсегда). 24-летний Павел обошел соперников из Японии Тацуа Синхама (+0,21) и Юма Мураками (+0,49) с результатом 33,61 секунды.

В десятку лидеров по итогам забега также попал еще один наш соотечественник – 6 место занял Руслан Мурашов.

ИСТОЧНИК KP.RU