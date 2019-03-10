2019-03-10T12:40:15+03:00
Происшествия

Метель не дала приземлиться в Мурманске уже двум самолетам

МЧС Заполярья предупреждает об ухудшении погодных условий
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Скорее всего, ситуация нормализуется только ближе к вечеру.Скорее всего, ситуация нормализуется только ближе к вечеру.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Внимание! По данным мурманского гидрометцентра 10 марта утром и днем в Мурманске, днем на севере Мурманской области ожидается сильный снег. Будьте внимательны и осторожны! – предупреждает северян Главное управление МЧС региона.

Жителям Мурманской области советуют не отправляться в дальние поездки, избегать скользких мест на улице, не выезжать на природу… Пожалуй, в такую погоду стоит сообщать еще об одном: не стоит пытаться прилететь в город или улететь из него вовремя. Аэропорт «Мурманск» сообщает уже о двух самолетах, которые не смогли приземлиться в воздушной гавани.

В 10.20 в Мурманске был запланирован прилет рейса FV 6343 из петербургского «Пулково», но, не долетев до пункта назначения, самолет развернулся обратно. Суждено вылететь из Северной столицы этому рейсу только в 14.00, а оказаться в Мурманске в 15.55. По крайней мере, по предварительным данным.

В 12.05 также в столице Заполярья ждали пассажиров рейса SU 1320 из Москвы, но из-за погоды самолету пришлось улететь в Архангельск. Теперь прилет этого рейса запланирован на 16.05.

Такая же ситуация с отправлением. Так, уже задерживаются рейсы FV 6344 в Питер и SU 1321 в Москву, которые должны были отправиться в столицы в 11.30 и 13.10 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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