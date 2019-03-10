Марина Ковтун показала свой улов на 8 Марта

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-10T11:40:43+03:00

Первый улов губернатора на Имандре в праздничный день - карась. Фото: www.instagram.com/kovtunmurman

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Глава Мурманской области признавалась, что в отпуске практически не бывает - работы много. Но отдыхать ведь тоже надо. Поэтому чтобы сделать "перезагрузку", Марина Ковтун берет удочки и едет на рыбалку.

8 Марта она тоже решила отметить любимым делом. Вместе с мужем глава региона поехала на Имандру. Погода на этих выходных была не самая весенняя, но это не испугало рыбаков - а их на озере было очень много.

- Всех с праздником, девчонки! Поймаю рыбку - покажу, - пообещала Марина Васильевна в своем Instagram,

И обещание сдержала. Первым на удочку попался окунь. А затем пошла и корюшка.

- Погодные условия не самые хорошие. Но улов все-таки есть. Пусть не очень большой, но мы и этому рады, - резюмировала губернатор.

А дальше можно ждать в ее Instagram новый рецепт рыбного блюда, ведь Марина Ковтун уже не раз делалась с земляками тем, что происходит на ее кухне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/696234" frameborder="0"></iframe> Марина Ковтун отметила 8 Марта на рыбалке.Автор: www.instagram.com/kovtunmurman

ИСТОЧНИК KP.RU