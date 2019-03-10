Марина Ковтун показала свой улов на 8 Марта
Глава Мурманской области признавалась, что в отпуске практически не бывает - работы много. Но отдыхать ведь тоже надо. Поэтому чтобы сделать "перезагрузку", Марина Ковтун берет удочки и едет на рыбалку.
8 Марта она тоже решила отметить любимым делом. Вместе с мужем глава региона поехала на Имандру. Погода на этих выходных была не самая весенняя, но это не испугало рыбаков - а их на озере было очень много.
- Всех с праздником, девчонки! Поймаю рыбку - покажу, - пообещала Марина Васильевна в своем Instagram,
И обещание сдержала. Первым на удочку попался окунь. А затем пошла и корюшка.
- Погодные условия не самые хорошие. Но улов все-таки есть. Пусть не очень большой, но мы и этому рады, - резюмировала губернатор.
А дальше можно ждать в ее Instagram новый рецепт рыбного блюда, ведь Марина Ковтун уже не раз делалась с земляками тем, что происходит на ее кухне.
Марина Ковтун отметила 8 Марта на рыбалке.Автор: www.instagram.com/kovtunmurman
ИСТОЧНИК KP.RU