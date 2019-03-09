2019-03-09T17:30:09+03:00
Происшествия

В Апатитах завелся живодер, который до смерти изранил здорового кобеля заточенной арматурой

Зоозащитники уже обратились в полицию
Варвара РУСЛАНОВА
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Самая страшная и вероятно смертельная рана находится под хвостом у погибшего пса. Фото: Людмила ФилипповаСамая страшная и вероятно смертельная рана находится под хвостом у погибшего пса. Фото: Людмила Филиппова
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Последнее время четвероногим в Мурманской области не везет. Напомним, в Ловозере и Зверосовхозе жертвами догхантеров стали 14 животных. А теперь в Апатитах завелся живодер-садист, истребляющий собак да так, что в жилах стынет кровь.

- Убийства происходят на Белоречке и промплощадке. Утром 8 марта мы обнаружили тело крупного пса Шарика, который жил на цепи в будке около сараек психиатрического интерната. Он был убит ночью, а вся территория залита кровью, - рассказывает 62-летняя зоозащитница Людмила Филиппова, которая вместе с подругой недавно открыла в Апатитах приют для бездомных животных. - Пес от боли вырвался из ошейника, который остался болтаться на цепи.

По словам волонтеров, оставленные на теле пса раны не походят на укусы его сородичей. У Шарика насквозь проткнуты лапы и передняя, и задняя, а раны все одной правильной формы и похожи на проколы заточенной арматурой.

- Но самое сильное повреждение у него под хвостом. Там все разворочено, и возможно именно от этой раны пес умер, - отмечает Людмила Филиппова. – Это не первый случай в нашем городе. До этого была информация о похожем случае у оптового магазина в том же районе. Правда, тогда одной из трех собак удалось вырваться. Сейчас пес проходит лечение у нас.

Зоозащитники намерены написать заявление в полицию и отправить тело Шарика на экспертизу. Правда, в правоохранительные органы обращений пока не поступало. Кроме того, Людмила Филиппова просит всех, кто что-нибудь знает, позвонить ей по телефону 8-950-890-78-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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