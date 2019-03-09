2019-03-09T17:00:49+03:00
Спорт

В Мурманской области проведут чемпионат по ледолазанию

Старт соревнований состоится у скал Абрам-мыса
Анна СТЕПАНОВА
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Федерация альпинизма Мурманской области сообщила о проведении чемпионата по ледолазанию.Федерация альпинизма Мурманской области сообщила о проведении чемпионата по ледолазанию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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- Может быть, вы всегда хотели попробовать покорить ледяные скалы, или было интересно посмотреть, как альпинисты крошат лед? Если да, то приходите на Открытый чемпионат Мурманской области по ледолазанию, старт которого запланирован на 17 марта. Сбор на парковке у скал Абрам-мыса в 8.30, - вопрошают в Федерации альпинизма Мурманской области.

Для локаций организаторы выбрали именно окрестности микрорайона Абрам-мыс. Приглашаются как участники, так и болельщики. Важное условие - участникам должно быть больше 21 года.

- Это мужчины и женщины, имеющие медицинский допуск к участию в альпмероприятиях, полис страхования жизни и здоровья, а также имеющие билет спортсмена (при наличии спортивного разряда), - уточняют в Федерации.

Соревнования личные и проводятся в одной возрастной группе в двух видах «скорость» и «трудность». Их смельчакам предстоит преодолеть дистанцию с набором высоты от 20 до 30 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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