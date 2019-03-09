2019-03-09T15:11:50+03:00
Происшествия

В Мурманске собака провалилась в полузатопленный пантон

Спасателям пришлось спасать пса, а тот вместо благодарности укусил одного из них
Светлана УФИМЦЕВА
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Дворняга не получила серьезных травм. Фото: Аварийно-спасательный отряд Мурманска.Дворняга не получила серьезных травм. Фото: Аварийно-спасательный отряд Мурманска.
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Специалисты аварийно-спасательного отряда (АСО) Мурманска в очередной раз пришли на помощь четвероногим. В начале месяца, 2 марта, они уже спасали собаку, которая двое суток провела в западне, забравшись под гараж. Тогда им пришлось привлекать к операции полицию и получать разрешение на вскрытие постройки, вырезать бензорезом дыру в стальном полу. На этот раз действия развернулись на старом пантоне.

– Вчера, 8 марта, в 14.25 на пульт дежурного АСО поступил звонок. Заявитель рассказал, что гуляя возле залива, услышал собачий вой. Прибыв на место, спасатели произвели разведку и установили - собака провалилась внутрь полузатопленного пантона, – рассказывают в отряде.

Отметим, глубина конструкции более 3 метров и самостоятельно выбраться на поверхность пес бы точно не смог. Поэтому за ним пришлось спускаться профессионалам.

Фото: Аварийно-спасательный отряд Мурманска.

Фото: Аварийно-спасательный отряд Мурманска.

– В благодарность напуганный пес нарычал на одного спасателя, а второго укусил за пятку ботинка. Спишем это на стресс, – шутят в АСО.

Спасатели вновь и вновь просят мурманчан: «Следите за своими питомцами»! Может настать момент, когда они уже не успеют спасти животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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