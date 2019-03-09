2019-03-09T13:52:22+03:00
Общество

Синоптики обещают Мурманску ухудшение погоды - сильный ветер и мокрый снег

В Кировске установлена 3 степень лавинной опасности
Светлана УФИМЦЕВА
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Автолюбителей Мурманска МЧС просит по возможности отказаться от поездок.Автолюбителей Мурманска МЧС просит по возможности отказаться от поездок.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Праздничные выходные для мурманчан выдались достаточно морозными. Более того, утром в Международный женский день небо города-героя затянулось, а ближе к ночи начался снегопад. Виной всему циклон, смещающийся с Северного моря на Ботнический залив.

– Сегодня и завтра циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от -4 до -9°, – объясняет главный синоптик гидрометцентра.

Ночью столбик термометра опустится при прояснениях до -15°. В региональном МЧС северян также просят быть осторожными на дорогах из-за гололедицы. Помимо этого, по данным службы лавинной безопасности МКУ «Управление ГО и ЧС» в Кировске установлена 3 (значительная) степень лавинной опасности, а высота снега в пунктах наблюдения составляет 67 сантиметров.

Напомним, несмотря на капризы погоды, 9 и 10 марта по всей Мурманской области пройдут праздничные масленичные гулянья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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