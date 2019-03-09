2019-03-09T10:34:45+03:00
Общество

"Назло": В Териберке неизвестные изрисовали артбатарею Великой Отечественной войны

Местные жители уверены, что это сделали туристы
Ника СВЕТЛОВА
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Вблизи мыса Долгого в Териберке. Фото: Сергей Чистяков.Вблизи мыса Долгого в Териберке. Фото: Сергей Чистяков.
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- "Аж сердце кольнуло", "Теперь надо ехать красить", "Лучше бы цветок принесли", "Не знают просто люди, что такое война", - вот лишь малая часть комментариев к фотографиям артбатареи береговой охраны в Териберке. На снимках видно, что одну из пушек, как их называют в народе, разрисовали неизвестные.

Хулиганы нанесли символы, один из которых похож на знак Бэтмена, написали разные надписи, например, "Назло" и "RIP 29.11.2015". Некоторые местные жители вспомнили, что все это было еще в прошлом году. А еще уверены, что сделали это заезжие.

- Мы родились здесь, здесь выросли наши дети и никогда такого не было! Ходили, смотрели, рассказывали историю этих пушек. Это сделали точно не местные. Мы чтим это место, а кто это сделал - это нелюди, хамы. Мы к туристам по-людски, а они плюют нам в спину, - написала в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Наталья Литвинова.

Артбатарея стоит на Териберском побережье со времен Великой Отечественной войны. О пушках почти не заботятся, поэтому со временем они проржавели. Но северяне надеются, что из-за надписей их хотя бы покрасят ко Дню Победы. Пусть и не официальный памятник, но все же наследие и местная достопримечательность.

К слову, несколько лет назад жители Териберки были возмущены, что туристы рисуют на камнях, в том числе на "пляже драконьих яиц".

ИСТОЧНИК KP.RU

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