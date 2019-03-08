Конкурс "Красавица в погонах-2019" выиграла лейтенант юстиции Росгвардии

СЕГОДНЯ 19:11 2019-03-08T19:11:33+03:00

За прекрасных дам на службе отдали более 68 тысяч голосов

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Больше двух недель длилось голосование в конкурсе "Комсомольской правды"-Мурманск "Красавица в погонах-2019". Он объединил прекрасных девушек из самых разных структур: ГИБДД, МВД, СКР, УФСИН и МЧС.

Наши читатели оставили за участниц более 68 тысяч голосов! Напомним, что поддержать их можно было каждый день. И голосовать сразу за нескольких претенденток на победу. Кто-то из них вырывался вперед, а потом отставал в гонке.

Но все же наш конкурс, стартовавший перед Днем защитника Отечества, закончился в Международный женский день. И мы рады сообщить, кто же набрал больше всего голосов!

Нашей победительницей стала лейтенант юстиции Росгвардии по Мурманской области Татьяна Смыгина. За нее проголосовал 14421 человек.

На втором месте - Наталья Гуляева (10906 голосов) - лейтенант полиции, инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску.

На третьем месте - Диана Адуенко (8116 голосов) - старший лейтенант полиции, инженер-программист регионального отделения информационного обеспечения УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Поздравляем победительницу, призеров и благодарим всех наших прекрасных участниц!

Благодарим всех наших прекрасных участниц!

ИСТОЧНИК KP.RU