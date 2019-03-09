Стала известна самая частая причина пожаров в Мурманской области в 2018 году

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-09T15:21:43+03:00

Бытовые пожары в Мурманской области по прежнему, как наверное, и 50 лет назад, возникают чаще всего из-за курения в постели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Совсем недавно в Кировске снесли заброшенное здание горного техникума. Многие горожане сожалели об этом, и немудрено. Все-таки развалина обладала выдающимся архитектурным стилем.

И тем не менее, здание сравняли с землей. Не последнюю скрипку в таком решении сыграл тот факт, что заброшенные дома - рассадник пожаров. Уж очень часто они становятся приютом для бродяг, наркоманов и подростков, которые устраивают поджоги.

А самым «красным» из всех муниципалитетов Мурманской области стал как раз таки апатитско-кировский район. По статистике, именно здесь чаще всего случались пожары в 2018 году. Причина кроется именно в огромном количестве заброшенных зданий. Об этом сообщили в ходе недавней пресс-конференции спасателей. Если же говорить обо всей Мурманской области, то статистика выглядит чуть-чуть иначе.

- Чаще всего горят жилые помещения. Первая причина - неосторожное обращение с огнем. Включая пресловутое: спички у детей, непотушенные сигареты у взрослых. Все эти банальные вещи до сих пор не искоренились. Вторая причина - короткое замыкание. Здания у нас ветшают, и проводка там очень плохая. Нагрузка растет ежегодно, ежечасно. Каждый покупает электроприборы, которые не рассчитаны на подобную нагрузку, - отметили в МЧС по Мурманской области.

И все-таки в 2018 году количество пожаров по Заполярью снизилось, пусть и совсем незначительно - на 0,6% по сравнению с 2017 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU