Преподаватель ОБЖ напал на заместителя главы администрации Апатитов

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-08T15:04:41+03:00

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В администрации Апатитов и Кировска нет-нет, да случаются неприятные истории с сотрудниками. Например, главу комитета администрации Апатитов по управлению имуществом задержали за дебош и приговорили к административному аресту. А поэт-заместитель главы администрации Кировска написал матерные стихотворения.

Новый инцидент случился тоже в Апатитах. Как сообщает "ХибИнформбюро", во время корпоратива Иван Митрофанов, который работает преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности при службе гражданской защиты стал агрессивно себя вести в адрес заместителя главы Павла Чуфырева.

- Никакого конфликта между нами не было, я вообще не понимаю, откуда такая реакция, — рассказал СМИ Павел Чуфырев. — Все случилось в вестибюле, я собрался домой, спустился по лестнице на первый этаж, когда молодой человек на меня набросился. Начал материться, хватить за одежду, попытался ударить. Получив отпор, не успокоился, хотя я предлагал ему прекратить эту нелепую возню и просто разойтись в разные стороны.

Позже Иван Митрофанов стал вести себя агрессивно еще и в отношении полицейских. Поэтому был задержан. Как сообщили в МВД по Мурманской области, в Апатитах действительно был задержан мужчина, который угрожал представителям власти. Сейчас в отношении него проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU