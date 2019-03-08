2019-03-08T15:04:41+03:00
Происшествия

Преподаватель ОБЖ напал на заместителя главы администрации Апатитов

Сотрудника службы гражданской защиты задержала полиция
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Иван Митрофанов был задержан сотрудниками полиции. Фото: hibinform.ruИван Митрофанов был задержан сотрудниками полиции. Фото: hibinform.ru
Изменить размер текста:

В администрации Апатитов и Кировска нет-нет, да случаются неприятные истории с сотрудниками. Например, главу комитета администрации Апатитов по управлению имуществом задержали за дебош и приговорили к административному аресту. А поэт-заместитель главы администрации Кировска написал матерные стихотворения.

Новый инцидент случился тоже в Апатитах. Как сообщает "ХибИнформбюро", во время корпоратива Иван Митрофанов, который работает преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности при службе гражданской защиты стал агрессивно себя вести в адрес заместителя главы Павла Чуфырева.

- Никакого конфликта между нами не было, я вообще не понимаю, откуда такая реакция, — рассказал СМИ Павел Чуфырев. — Все случилось в вестибюле, я собрался домой, спустился по лестнице на первый этаж, когда молодой человек на меня набросился. Начал материться, хватить за одежду, попытался ударить. Получив отпор, не успокоился, хотя я предлагал ему прекратить эту нелепую возню и просто разойтись в разные стороны.

Позже Иван Митрофанов стал вести себя агрессивно еще и в отношении полицейских. Поэтому был задержан. Как сообщили в МВД по Мурманской области, в Апатитах действительно был задержан мужчина, который угрожал представителям власти. Сейчас в отношении него проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Марина Ковтун отмечает 8 Марта с мужем на рыбалке
Глава Кандалакшского района продал свои регалии за 30 тысяч рублей
В Мурманске цена на мимозы и тюльпаны доходит до 7 тысяч рублей
Из-за страшной аварии у Семеновского озера в Мурманске перекрыли движение
Конкурс «Красавица в погонах-2019» вышел на финишную прямую
Фонд капремонта: 2018 год в Мурманской области - лучший по своим показателям
В Мурманской областной думе прошло срочное заседание из-за повышения пенсий в регионе
Андрей Малахов рассказал, как летел к умирающему отцу в Мурманск из Австралии
Очевидцы рассказали, как у Ловозера в кювет улетел военный КамАЗ
В Мурманске после аварии со «Скорой» 3-летний мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами
На Героев Рыбачьего в Мурманске горит 5-этажка
Маленькая косуля, которую отбили от собак в Верхнетуломском, умерла от шока и кровопотери
В Мурманской области ЗАТО Островной остался без привозных подарков на 8 марта
В Мурманской области создадут Совет по стратегическому развитию
Соцсети: Под Мурманском браконьер поджег машину вместе с пойманным крабом