2019-03-09T12:59:52+03:00
Общество

В Мурманске откроют экспериментальные буферные зоны красно-желтого цвета

Располагаться эти участки будут возле торговых центров - парковка на них строго запрещена
Иван ПЕТРОВ
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Торговые центры станут более безопасными если к ним обеспечат своевременный подвоз спецтехники. Фото: архив "КП"Торговые центры станут более безопасными если к ним обеспечат своевременный подвоз спецтехники. Фото: архив "КП"
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При посещении любого двора в столице Заполярья бросается в глаза нагромождение машин. В том числе, множество «подснежников» - такой автохлам не убирают годами. И все это негативно сказывается на работе спецслужб. Как в таких условиях проедет «Скорая» или, например, пожарный автомобиль: сквозь снежную кашу, по ледяным колдобинам?

В столице России эту проблему уже давно пытаются решить. Во дворах помечаются и огораживаются особые участки, где автомобилям попросту нельзя парковаться. Это, конечно, не панацея - многие, увы, плевать хотели на закон, да и выкрашенная поверхность со временем становится незаметной, поскольку ее заносит снегом. Но, так или иначе, какая-то работа в этом направлении идет. Вот и в Мурманске решили принять меры.

- Мы вышли с инициативой, которую поддержал целый ряд торговых центров Мурманска. Мы хотим создать буферные зоны, куда могла бы подъезжать спецтехника для тушения пожаров. В частности, мы вышли на эксперимент с «Мурманск Моллом». Возле него будут отдельные площадки, обозначенные ярким красно-желтым цветом и знаками. И подъезд, и парковка там будет запрещены, - сообщает начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

По предварительным данным, тестирование такой системы начнется уже летом 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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