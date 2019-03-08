В Мурманске цена на мимозы и тюльпаны доходит до 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-08T11:17:29+03:00

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Сегодняшний день наполнен ароматом цветов. Ведь какое 8 Марта без тюльпанов и мимозы? "Комсомолка" узнала, сколько надо потратить мужчина на букетик, чтобы порадовать своих любимых.

Многие мужчины предпочитают покупать мимозы (на самом деле, акацию серебристую) у уличных торговцев - так дешевле. Скромный букетик стоит от 300 рублей, средний - уже около 500, а вот пышная ветка - около 1000.

В магазинах мимоза дороже. Тем более, что часто ее продают не отдельно, а в составе с другими цветами.

- Например, комбинируем с тюльпанами - это очень популярный вид заказа, - рассказали в одном из магазинов Мурманска. - Оформляем обычно в корзину.

Такая красота уже стоит от 1,5 тысяч рублей. А букет с мимозой, кустовой розой, ирисом, лимониумом, альстромерией выйдет почти на 5 тысяч.

Это 8 Марта и предпраздничные дни в Мурманске выдались морозными. Поэтому тюльпаны мужчины все же покупают не на улице, а в магазинах. В сетевых букетик из 5 цветочков начинается в среднем от 120 рублей. А в цветочных может доходить до 7 тысяч рублей. Этой весной многие выбирают желто-синие букеты (например, с ирисами) или двойные, когда создаются две одинаковые композиции, которых отличает только размер - для мамы и дочки.

ИСТОЧНИК KP.RU