2019-03-08T11:17:29+03:00
Общество

В Мурманске цена на мимозы и тюльпаны доходит до 7 тысяч рублей

В моде составные букеты и двойные
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
8 Марта в Мурманске наполнено ароматом мимозы и тюльпанов. Фото: архив "КП"8 Марта в Мурманске наполнено ароматом мимозы и тюльпанов. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодняшний день наполнен ароматом цветов. Ведь какое 8 Марта без тюльпанов и мимозы? "Комсомолка" узнала, сколько надо потратить мужчина на букетик, чтобы порадовать своих любимых.

Многие мужчины предпочитают покупать мимозы (на самом деле, акацию серебристую) у уличных торговцев - так дешевле. Скромный букетик стоит от 300 рублей, средний - уже около 500, а вот пышная ветка - около 1000.

В магазинах мимоза дороже. Тем более, что часто ее продают не отдельно, а в составе с другими цветами.

- Например, комбинируем с тюльпанами - это очень популярный вид заказа, - рассказали в одном из магазинов Мурманска. - Оформляем обычно в корзину.

Такая красота уже стоит от 1,5 тысяч рублей. А букет с мимозой, кустовой розой, ирисом, лимониумом, альстромерией выйдет почти на 5 тысяч.

Это 8 Марта и предпраздничные дни в Мурманске выдались морозными. Поэтому тюльпаны мужчины все же покупают не на улице, а в магазинах. В сетевых букетик из 5 цветочков начинается в среднем от 120 рублей. А в цветочных может доходить до 7 тысяч рублей. Этой весной многие выбирают желто-синие букеты (например, с ирисами) или двойные, когда создаются две одинаковые композиции, которых отличает только размер - для мамы и дочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за страшной аварии у Семеновского озера в Мурманске перекрыли движение
Конкурс «Красавица в погонах-2019» вышел на финишную прямую
Фонд капремонта: 2018 год в Мурманской области - лучший по своим показателям
В Мурманской областной думе прошло срочное заседание из-за повышения пенсий в регионе
Андрей Малахов рассказал, как летел к умирающему отцу в Мурманск из Австралии
Очевидцы рассказали, как у Ловозера в кювет улетел военный КамАЗ
В Мурманске после аварии со «Скорой» 3-летний мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами
На Героев Рыбачьего в Мурманске горит 5-этажка
Маленькая косуля, которую отбили от собак в Верхнетуломском, умерла от шока и кровопотери
В Мурманской области ЗАТО Островной остался без привозных подарков на 8 марта
В Мурманской области создадут Совет по стратегическому развитию
Соцсети: Под Мурманском браконьер поджег машину вместе с пойманным крабом