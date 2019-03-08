Из-за страшной аварии у Семеновского озера в Мурманске перекрыли движение

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-08T10:37:20+03:00

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Вечером 7 марта мурманчане заметили странное движение общественного транспорта. Например, автобус №33Р поехал по маршруту №18.

Позже водители стали сообщать в мурманских пабликах в "ВКонтакте", что ГИБДД не пускает машины к Семеновскому озеру, а пропустили только "скорую". Причина была веская: недалеко у детского городка "Сказка" произошла серьезная авария.

- В 18.01 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на улице Челюскинцев, в районе маяка. Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Спасателями производились работы по ограждению и обеспечению безопасности на месте ДТП, отключению АКБ, деблокированию пострадавшего, - уточнили в МЧС по Мурманской области.

У Семеновского озера столкнулись троллейбус и две машины. Фото: vk.com/murmansk_dtp

По словам очевидцев, водителя Chevrolet Aveo, ехавшего в сторону центра города, подрезали, и он столкнулся с троллейбусом. А потом вылетел на встречную полосу, где ударил "ВАЗ-2107".

Водителя отечественного авто зажало раскореженным металлом. Спасателям понадобилось много времени, чтобы разрезать корпус и вызволить мужчину. После его экстренно госпитализирован.

По уточненным данным ГИБДД, в аварии пострадали три человека.

- Это водитель "ВАЗ", еще два находились в Chevrolet Aveo, - пояснили в автоинспекции.

На время вызволения пострадавшего мужчины, весь другой транспорт отправляли в объезд, в том числе по Верхнеростинскому шоссе.

Из-за аварии дорогу у маяка перекрыли. Фото: vk.com/infokola51

ИСТОЧНИК KP.RU