Из-за страшной аварии у Семеновского озера в Мурманске перекрыли движение
Вечером 7 марта мурманчане заметили странное движение общественного транспорта. Например, автобус №33Р поехал по маршруту №18.
Позже водители стали сообщать в мурманских пабликах в "ВКонтакте", что ГИБДД не пускает машины к Семеновскому озеру, а пропустили только "скорую". Причина была веская: недалеко у детского городка "Сказка" произошла серьезная авария.
- В 18.01 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на улице Челюскинцев, в районе маяка. Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Спасателями производились работы по ограждению и обеспечению безопасности на месте ДТП, отключению АКБ, деблокированию пострадавшего, - уточнили в МЧС по Мурманской области.
У Семеновского озера столкнулись троллейбус и две машины. Фото: vk.com/murmansk_dtp
По словам очевидцев, водителя Chevrolet Aveo, ехавшего в сторону центра города, подрезали, и он столкнулся с троллейбусом. А потом вылетел на встречную полосу, где ударил "ВАЗ-2107".
Водителя отечественного авто зажало раскореженным металлом. Спасателям понадобилось много времени, чтобы разрезать корпус и вызволить мужчину. После его экстренно госпитализирован.
По уточненным данным ГИБДД, в аварии пострадали три человека.
- Это водитель "ВАЗ", еще два находились в Chevrolet Aveo, - пояснили в автоинспекции.
На время вызволения пострадавшего мужчины, весь другой транспорт отправляли в объезд, в том числе по Верхнеростинскому шоссе.
Из-за аварии дорогу у маяка перекрыли. Фото: vk.com/infokola51
ИСТОЧНИК KP.RU