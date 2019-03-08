2019-03-08T09:27:32+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс «Красавица в погонах-2019» вышел на финишную прямую

«КП»-Мурманск подведет итоги в Международный женский день
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Кто же станет победительницей конкурса "Красавица" в погонах? Фото: архив "КП"Кто же станет победительницей конкурса "Красавица" в погонах? Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Накануне Дня защитника Отечества стартовал конкурс «Комсомолки» «Красавица в погонах-2019». Мы хотели показать, какие очаровательные и хрупкие (но только на вид!) девушки несут службу в Мурманской области в разных органах от Следственного комитета до УГИБДД.

За красавиц больше двух недель активно голосовали не только северяне, но и жители других регионов. И наш конкурс уже вышел на финишную прямую! Остались считанные часы до его завершения.

Поэтому успейте поддержать наших прекрасных дам, и сегодня, в Международный женский день, мы назовем победительницу.

Напомним, что голосовать можно за нескольких участниц.

Три победительницы, которые наберут больше всего «лайков» на нашем сайте, получат дипломы и памятные подарки.

Напомним, в 2018 году победительницей фотоконкурса стала Яна Васькова - лейтенант полиции из Полярных Зорь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске цена на мимозы и тюльпаны доходит до 7 тысяч рублей
Из-за страшной аварии у Семеновского озера в Мурманске перекрыли движение
Фонд капремонта: 2018 год в Мурманской области - лучший по своим показателям
В Мурманской областной думе прошло срочное заседание из-за повышения пенсий в регионе
Андрей Малахов рассказал, как летел к умирающему отцу в Мурманск из Австралии
Очевидцы рассказали, как у Ловозера в кювет улетел военный КамАЗ
В Мурманске после аварии со «Скорой» 3-летний мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами
На Героев Рыбачьего в Мурманске горит 5-этажка
Маленькая косуля, которую отбили от собак в Верхнетуломском, умерла от шока и кровопотери
В Мурманской области ЗАТО Островной остался без привозных подарков на 8 марта
В Мурманской области создадут Совет по стратегическому развитию
Соцсети: Под Мурманском браконьер поджег машину вместе с пойманным крабом