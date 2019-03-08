Конкурс «Красавица в погонах-2019» вышел на финишную прямую

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-08T09:27:32+03:00

Кто же станет победительницей конкурса "Красавица" в погонах? Фото: архив "КП"

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Накануне Дня защитника Отечества стартовал конкурс «Комсомолки» «Красавица в погонах-2019». Мы хотели показать, какие очаровательные и хрупкие (но только на вид!) девушки несут службу в Мурманской области в разных органах от Следственного комитета до УГИБДД.

За красавиц больше двух недель активно голосовали не только северяне, но и жители других регионов. И наш конкурс уже вышел на финишную прямую! Остались считанные часы до его завершения.

Поэтому успейте поддержать наших прекрасных дам, и сегодня, в Международный женский день, мы назовем победительницу.

Напомним, что голосовать можно за нескольких участниц.

Три победительницы, которые наберут больше всего «лайков» на нашем сайте, получат дипломы и памятные подарки.

Напомним, в 2018 году победительницей фотоконкурса стала Яна Васькова - лейтенант полиции из Полярных Зорь.

ИСТОЧНИК KP.RU