Конкурс «Красавица в погонах-2019» вышел на финишную прямую
Накануне Дня защитника Отечества стартовал конкурс «Комсомолки» «Красавица в погонах-2019». Мы хотели показать, какие очаровательные и хрупкие (но только на вид!) девушки несут службу в Мурманской области в разных органах от Следственного комитета до УГИБДД.
За красавиц больше двух недель активно голосовали не только северяне, но и жители других регионов. И наш конкурс уже вышел на финишную прямую! Остались считанные часы до его завершения.
Поэтому успейте поддержать наших прекрасных дам, и сегодня, в Международный женский день, мы назовем победительницу.
Напомним, что голосовать можно за нескольких участниц.
Три победительницы, которые наберут больше всего «лайков» на нашем сайте, получат дипломы и памятные подарки.
Напомним, в 2018 году победительницей фотоконкурса стала Яна Васькова - лейтенант полиции из Полярных Зорь.
ИСТОЧНИК KP.RU