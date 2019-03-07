Фонд капремонта: 2018 год в Мурманской области - лучший по своим показателям

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-07T17:46:04+03:00

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В центре заполярной столицы далеко не все выглядит так красиво, как хотелось бы. Летом, например, центральную площадь портит совершенно неуместная площадка из гравия. А сейчас жители, будучи в центре, наблюдают ободранный фасад дома №80 по проспекту Ленина.

Данная часть здания покрыта грунтовкой, но работы по перекраске пока не начинаются. Это притом, что со двора здание уже перекрасили, причем отменно. Надеемся, что в ближайшее время работа на фасаде «сталинки» прямо-таки закипит. Примеров полно: множество домов в Мурманске уже отремонтировали и перекрасили в яркие цвета - старые здания стали настоящей гордостью города.

- В прошлом году в краткосрочный план капитального ремонта включили 329 многоквартирных домов. В 311 домах работы завершились. Таким образом, исполнение плана составило 94,53% - это лучший показатель реализации программы за 5 лет работы фонда, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области со ссылкой на гендиректора фонда Капремонта Мурманской области Александра Юрченко.

Дом-апельсин поддержит мурманчан во мраке полярной ночи.Фото: Виктор КОСТРОВ

Не менее плодотворным обещает стать 2019-й год. Уже стартовали работы в 34-х домах по всему Заполярью. Смущает лишь то, что список объектов культурного наследия значительно сократили в соответствии с недавним решением. Это значит, что некоторые здания, которые ранее считались ценными для Мурманской области, отреставрируют, скажем так, «задешево», с использованием краски и материалов попроще.

ИСТОЧНИК KP.RU