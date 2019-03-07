2019-03-07T16:52:50+03:00
Звезды

Андрей Малахов рассказал, как летел к умирающему отцу в Мурманск из Австралии

Шоумен читал молитвы и увидел, что сердце родителя остановилось
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Малахов рассказал о своей жизни в Мурманской области.Андрей Малахов рассказал о своей жизни в Мурманской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Андрей Малахов родился и вырос в Апатитах, в Мурманской области до сих пор живут его родственники, к которым он часто приезжает. Но все же он не может бывать на малой Родине так часто, как хотелось бы. И о такой горькой разлуке он рассказал в передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Известный телеведущий вспомнил, как умирал его отец.

- Я был в командировке в Австралии, мы тогда открывали вещание там, - начал непростой рассказ Андрей Малахов. - Мне позвонили и сказали, что он попал в больницу. Я вылетел в Москву, из Москвы - в Мурманск. Я приехал в больницу, он уже был в коме, но аппарат показывал, что он дышит. Мы вызвали священника. Я продолжал с ним разговаривать. Мы начали читать молитвы, и в эту секунду было видно, как кривая остановилась.

Также шоумен рассказал, как учился в музыкальной школе Апатитов и играл на скрипке. Вспомнил свою первую любовь Таню Москаленко и первые статьи в газете "Кировский рабочий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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